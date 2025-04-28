أكد نائب رئيس التيار "الوطني الحرّ" للعلاقات مع الاحزاب الخارجية ناجي حايك، في حديث لـ"LBCI"، أن "نحن لم نفشل في موضوع تكريس المناصفة في بلدية بيروت واستخدام قانون كقانون الـ2000 سيحتّم نتائج مثل نتائج الـ2000".
ورأى حايك، أن "الانماء غير متوازن في مناطق بيروت ومن يدفع الضرائب يحقّ له أن يطالب بخدمات تساوي هذه الضرائب ونحن نعيش في بلد فيه طائفية موجودة في النفوس قبل أن تكون موجودة بالنصوص".
وشدد على أننا "لن نقبل بقانون مثل قانون الـ2000 ولا المسّ بصلاحيات المحافظ"، مصيفاً "كلّ البلديات والتحالفات والانتخابات تكون مبنية على مشاريع والتحالف الذي نحاول تركيبه هو جزء لتحيق التمثيل الصحيح وجزء لتحقيق الانماء لبيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر ناجي حايك: الانماء غير متوازن في مناطق بيروت ولن نقبل بقانون مثل قانون الـ2000 ولا المسّ بصلاحيات المحافظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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