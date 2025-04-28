الحوت: نحن نعمل في الانتخابات على ائتلاف عائلات بيروتية وأحد معاييره الأساسية تحقيق المناصفة

أشار النائب عماد الحوت، في حديث لـ"LBCI، الى أنني "لا اعتقد أنّه سيكون هناك تأجيل لانتخابات بيروت دون سواها كون للأمرعواقب قانونية ولا رغبة للحكومة ورئيسها بذلك".

ولفت الحوت، الى أن "المناصفة في الدستور حدّدت أماكنها وبدل ان نخفف من الطائفية ونتوجه نحن الدولة المدنية نحن نكرّسها ونقسّم لبنان الى طوائف وهذا المبدأ يخالف مبدأ البلدية".

وقال ""خلوّنا نبني بلد مش مزارع للطوائف"، موضحاً أننا "نحن نعمل على ائتلاف عائلات بيروتية أحد معاييره الأساسية تحقيق المناصفة كونه يوجد هواجس عند المسلمين كما يوجد هواجس لدى المسيحيين".

وأضاف "نحن وقّفنا العدّ لنبني دولة مواطنة وليس ائتلاف طوائف وموضوع المحافظ تحوّل الى بازار ببن مسيحي ومسلم – ونحن نتكلّم عن مصلحة عامّة لتتحول الانتخابات الى معركة حول البرامج".