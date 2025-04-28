وزير الداخلية عرض وكاديك العلاقات بين لبنان وفرنسا وسبل الدعم واستقبل خلف ووهاب

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي أوليفييه كاديك وجرى عرض للعلاقات والدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان لاسيما في عملها ضمن لجنة وقف اطلاق النار.

وبحث الحجار مع النائب ملحم خلف لآخر المستجدات على الساحة الداخلية، كما استقبل الوزير السابق وئام وهاب