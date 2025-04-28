بهية الحريري استكملت جولتها على فاعليات صيدا بلقاءات مع المطارنة مارون العمار وايلي حداد والياس كفوري

زارت السيدة بهية الحريري يرافقها منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الأستاذ مازن حشيشو، استكمالاً لجولتها على الفاعليات الصيداوية، مطرانية صيدا للموارنة في محلة البوابة الفوقا والتقت رئيس أساقفة صيدا ودير القمر المطران مارون العمار بحضور الأب مدلج تامر. حيث جرى عرض للأوضاع العامة والوضع في الجنوب والشأن الصيداوي .

بعد ذلك زارت الحريري يرافقها حشيشو مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك في وسط المدينة والتقت راعي ابرشية صيدا ودير القمر المطران ايلي حداد، وتداولت معه بالمستجدات على الساحتين الصيداوية والوطنية .

واختتمت الحريري جولتها في مطرانية صيدا للروم الأرثوذكس في حي مار نقولا، حيث التقت متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون المطران الياس كفوري بحضور كاهن رعية صيدا الأب جوزيف خوري. وكان استعراض للأوضاع الراهنة في البلاد ولا سيما تطورات الوضع في الجنوب والشأن الصيداوي من مختلف جوانبه.

وكان تأكيد مشترك من الحريري والسادة المطارنة خلال هذه اللقاءات على ادانة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، معتبرين أن لا خلاص للبنان الا بتقوية مشروع بناء الدولة والمؤسسات، وأهمية العمل على كل ما يجمع بين اللبنانيين ويعزز تضامنهم ويحصن سلمهم الأهلي ، ومتوسمين كل خير بالعهد الجديد رئاسةً وحكومةً وخطاب قسم وبياناً وزارياً. كما كان اجماع على أن الإستحقاق البلدي هو محطة وفرصة وحق للناس ليختاروا من يرون فيه القدرة والكفاءة لخدمة الشأن العام.