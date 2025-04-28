مسؤول اميركي: حاملة الطائرات "ترومان" قامت بمنعطف صعب لتجنب نيران الحوثيين مما ساهم في سقوط طائرة اف 18 بالبحر

أعلنت البحرية الأميركية في بيان لها يوم الاثنين، عن فقدان طائرة مقاتلة من طراز "F/A-18 سوبر هورنت" تابعة لها في البحر بعد سقوطها من على متن حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" أثناء سحبها.

واوضح مسؤول أميركي بأن التقارير الأولية من موقع الحادث أشارت إلى أن حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" انعطفت بشكل حاد لتجنب نيران الحوثيين، مما ساهم في سقوط الطائرة المقاتلة في البحر. وتم العثور على جميع الأفراد، وأصيب بحار واحد بجروح طفيفة.

وأردف البيان: "كانت طائرة "F/A-18E" قيد السحب في حظيرة الطائرات عندما فقد طاقم النقل السيطرة على الطائرة. فُقدت الطائرة وجرار السحب في البحر". وأضاف البيان: "اتخذ البحارة الذين سحبوا الطائرة إجراءات فورية للابتعاد عنها قبل سقوطها في البحر. ولا يزال التحقيق جاريًا".

وذكر مسؤول أميركي ثانٍ لشبكة "CNN" بأن "الطائرة غرقت".

وتبلغ تكلفة طائرة مقاتلة واحدة من طراز "F/A-18" أكثر من 60 مليون دولار، وفقًا للبحرية.