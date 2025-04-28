ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره محاولة تلاعب بعد إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين هدنة في أوكرانيا بين الثامن والعاشر من ايار، لمناسبة الاحتفالات بالانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية.
واوضح زيلينسكي في مداخلته اليومية، "هناك محاولة تلاعب جديدة لسبب أن الجميع سينتظرون الثامن من ايار، وفقط بعد ذلك يتم وقف إطلاق النار لضمان الصمت خلال العرض العسكري الذي يقام في التاسع من ايار في الساحة الحمراء بموسكو".
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي ردا على إعلان بوتين هدنة في أوكرانيا: محاولة تلاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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