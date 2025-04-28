اعلنت البحرية الأميركية إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز "إف-18" وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.
وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير. وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف حركة انصار الله في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الاميركية: سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.