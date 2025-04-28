البحرية الاميركية: سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

اعلنت البحرية الأميركية إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز "إف-18" وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.

وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير. وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف حركة انصار الله في اليمن.