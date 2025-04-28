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البحرية الاميركية: سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

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البحرية الاميركية: سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات أميركية بالبحر الأحمر

اعلنت البحرية الأميركية إن أحد بحاريها أصيب بجروح طفيفة عندما سقطت طائرة مقاتلة من طراز "إف-18" وقاطرتها من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر.

وأكدت البحرية في بيان أن جميع أفرادها بخير. وتُشارك حاملة الطائرات هاري ترومان في الضربات الجوية التي تستهدف حركة انصار الله في اليمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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