وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: ترامب لن يوافق على أي اتفاق نووي سيئ مع إيران

اعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على أي اتفاق نووي سيئ مع إيران.

وأوضح ديرمر خلال مؤتمر بالقدس نظمته وكالة "جويش نيوز سينديكيت" الإخبارية، بانه "لديّ ثقة كبيرة بأن الرئيس ترامب سينسحب اليوم من أي اتفاق سيئ".

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لضرب المنشآت العسكرية الإيرانية بمفردها، قال ديرمر إنه لن "يتحدث عن المسائل العملياتية"، ولكن يجب تصديق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عندما يقول إنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.