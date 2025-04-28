قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لنظيره الروسي سيرغي لافروف إن "الولايات المتحدة ملتزمة العمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، لدى تلاوتها إحاطة حول المكالمة الهاتفية التي جرت الأحد، إن "الولايات المتحدة جادة في تيسير وضع حد لهذه الحرب العبثية".
واضافت بروس أن "روبيو بحث مع لافروف في الخطوات التالية على صعيد محادثات السلام الروسية-الأوكرانية والحاجة إلى وضع حد للحرب فورا".
وجرت المحادثة الهاتفية قبل إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة لمدة ثلاثة أيام من 8 إلى 10 أيار في إطار الحرب مع أوكرانيا، تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: روبيو يقول لنظيره الروسي إن الوقت حان لإنهاء الحرب العبثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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