رئيس الشاباك أعلن استقالته وسيتنحى عن منصبه في 15 حزيران

اعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار أعلن استقالته، وذكر أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي سبق أن طلب إقالته.

واوضح بار في بيان، "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران 2025".