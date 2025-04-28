حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي، أمام مجلس الامن الدولي، من أن "المفوضية قد تخفض انشطتها بواقع الثلث في مختلف انحاء العالم بسبب الاقتطاعات في المساعدات الدولية".
وقال فيليبو غراندي "إذا استمر هذا التوجه، لن نكون قادرين على القيام بالمزيد سيتراجع عدد المكاتب والبرامج والعمليات".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حذرت من أنها قد تخفض انشطتها بواقع الثلث في مختلف انحاء العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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