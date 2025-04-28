مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حذرت من أنها قد تخفض انشطتها بواقع الثلث في مختلف انحاء العالم

حذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة فيليبو غراندي، أمام مجلس الامن الدولي، من أن "المفوضية قد تخفض انشطتها بواقع الثلث في مختلف انحاء العالم بسبب الاقتطاعات في المساعدات الدولية".

وقال فيليبو غراندي "إذا استمر هذا التوجه، لن نكون قادرين على القيام بالمزيد سيتراجع عدد المكاتب والبرامج والعمليات".