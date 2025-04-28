هيئة البث: محادثات أميركية - إسرائيلية تناولت القتال في غزة والوضع في سوريا ولبنان والعمليات ضد الحوثيين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بحث مع مسؤولين بالاستخبارات في واشنطن المحادثات مع إيران"، لافتةً الى أن "إسرائيل عرضت على الولايات المتحدة مطالبها بخصوص الملف النووي الإيراني".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل أكدت أن اتفاقا لا يتضمن آلية رقابة تمنع تطوير سلاح نووي إيراني قد يجبرها على اتخاذ إجراء"، مضيفةً أن "المحادثات تناولت أيضا القتال في غزة والوضع في سوريا ولبنان والعمليات ضد الحوثيين".