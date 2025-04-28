هل تفكر الهند في غزو باكستان؟ التهدئة بيد أميركا ودول الخليج

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من إسلام أباد: قال وزير الدفاع الباكستاني يوم الاثنين إن توغلًا عسكريًا من جانب الهند المجاورة أصبح وشيكًا في أعقاب الهجوم المسلح المميت على السياح في كشمير الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين الدولتين المسلحتين نوويًا.

ووسط حالة من الهلع تتجه الأنظار صوب الإدارة الأميركية لمعرفة ردة فعلها، وماذا يمكنها أن تفعل لتهدئة الصراع الملتهب، وقال تقرير "نيوزويك" إن تدخل واشنطن بالتعاون مع دول الخليج على وجه التحديد من شأنه تهدئة الموقف شديد الالتهاب بين الجارتين النوويتين، حيث تملك دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات علاقات قوية ومتوازنه مع الهند وباكستان حاضراً وتاريخاً.

أدى الهجوم المسلح إلى مقتل 26 شخصًا، وأثار غضبًا في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، إلى جانب دعوات للتحرك ضد باكستان ذات الأغلبية المسلمة. تتهم الهند باكستان بدعم التشدد في كشمير، وهي منطقة يطالب بها كلا البلدين وخاضا حربين بشأنها.

كما أن النظام السياسي في الهند خلال المرحلة الراهنة، وعلى الرغم من انجازاته الاقتصادية الهائلة، إلا أنه موصوف "غربياً" بأنه عنصري ضد المسلمين، وقوض إرث من التعايش الديني والتعددي في الهند، ومن هذه الزاوية فإن الصراع الهندي الباكستاني يتخذ أبعاداً دينية وسياسية في نفس الوقت، مما يجعله الأكثر خطورة عالمياً.

بيان باكستان.. الهند تفكر في غزونا

قال وزير الدفاع محمد آصف لرويترز في مقابلة بمكتبه في إسلام آباد: "عززنا قواتنا لأن الوضع وشيك. وفي ظل هذه الظروف، لا بد من اتخاذ قرارات استراتيجية، وقد اتُخذت بالفعل" .

قال آصف إن خطاب الهند يتصاعد، وإن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على احتمال وقوع هجوم هندي. ولم يُخض في تفاصيل إضافية حول أسباب اعتقاده بأن الغزو وشيك.

بعد هجوم كشمير ، حدّدت الهند هوية اثنين من المشتبه بهم بأنهما باكستانيان. ونفت إسلام آباد أي دور لها في الهجوم، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

حالة تأهب قصوى

وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى وأنها لن تستخدم ترسانتها من الأسلحة النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تريد خفض التصعيد بين باكستان والهند، نظراً لخطورته على الجميع.

أين أميركا من احتمالات الصراع النووي؟

في تقرير لـ"نيوزويك" جاء :"في الوقت الذي ينشغل فيه الرئيس دونالد ترامب بالحروب المستعرة في أوكرانيا وقطاع غزة، تشتعل نقطة اشتعال أخرى في جنوب آسيا، حيث تتصاعد التوترات بعد هجوم مميت على طول واحدة من أكثر الحدود عسكرة على وجه الأرض.

في أعنف هجوم من نوعه منذ سنوات، قتل مسلحون إسلاميون 26 شخصًا يوم الأربعاء في باهالغام، وهي بلدة جبلية تقع في الجزء الخاضع للإدارة الهندية من إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.

وقع الهجوم - الذي أعلنت مسؤوليته عنه جماعة أقل شهرة تُعرف باسم "جبهة المقاومة"، ويُقال إنها مرتبطة بجماعة عسكر طيبة المتمردة المزعومة المرتبطة بباكستان - بينما كان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في زيارة غير رسمية للهند برفقة زوجته وأطفاله.

أميركا تدعم الهند

وبعد ذلك بوقت قصير، تعهد فانس لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن واشنطن "ستقدم كل المساعدة في الحرب المشتركة ضد الإرهاب"، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال.

في حين نفى المسؤولون الباكستانيون بشدة أي صلة لهم بالمذبحة، فإن الدعوة إلى حمل السلاح تكتسب زخما بين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان عبر الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة، مما مهد الطريق لإدارة ترامب لإلقاء ثقلها وراء استجابة دبلوماسية أو عسكرية من الهند - وربما كليهما.

في أي سيناريو، فإن المخاطر مرتفعة بشكل استثنائي وسط مواجهة بين عدوين مسلحين نوويا مع ظهور تقارير عن اشتباكات يوم الخميس على طول خط السيطرة المتنازع عليه.

"مغير لقواعد اللعبة"

ظلت كشمير على الخطوط الأمامية للتنافس بين الهند وباكستان منذ انفصال الدولتين عن شبه القارة الهندية التي كانت تحت حكم المملكة المتحدة في عام 1947. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه المساحة الشاسعة من الأراضي في جبال الهيمالايا محور ثلاث حروب كبرى خاضتها الدولتان العدوتان اللدودتان، مصحوبة بتمرد دام ثلاثة عقود من قبل الانفصاليين في الجزء الذي تديره الهند.

وقع أحدث تصعيد كبير في شباط (فبراير) 2019، بعد عقدين من آخر حرب خاضتها الهند وباكستان. ردّت نيودلهي على هجوم تبنته جماعة جيش محمد المسلحة ضد القوات الهندية في كشمير بشن ضربات عبر خط السيطرة، مما أدى إلى هجوم انتقامي من إسلام آباد أسقط طائرة حربية هندية.

في العام نفسه، أقدم مودي على إلغاء الوضع الخاص للحكم الذاتي في جامو وكشمير، مما أثار غضب باكستان وأدى إلى تدهور العلاقات بين القوتين. وفي العام التالي، اندلعت اشتباكات حدودية، مما أدى إلى هدنة عام 2021، والتي تم الالتزام بها إلى حد كبير، لكنها الآن معرضة للانهيار بسبب الهجوم المسلح هذا الأسبوع.

ووصف مايكل كوجلمان، وهو محلل بارز في شؤون جنوب آسيا، الهجوم في باهالجام بأنه "حدث تغيير في قواعد اللعبة".

11 سبتمبر خاصة بالهند

قال كوغلمان لنيوزويك : "إن هذا يُحطم الهدوء النسبي السائد في كشمير في السنوات الأخيرة، ويُزعزع بذلك الرواية الهندية القائلة بعودة الحياة الطبيعية - بما في ذلك الاستقرار - إلى منطقة شديدة الاضطراب". وأضاف : "كما أنه الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في الهند منذ هجمات مومباي عام 2008، التي يعتبرها الهنود بمثابة هجمات الحادي عشر من سبتمبر الخاصة بهم".

اتخذت نيودلهي بالفعل عدة خطوات لتقليص التعاون مع إسلام آباد. وتشمل هذه الخطوات تعليق العمل بمعاهدة المياه على طول نهر السند المشترك، وطرد الملحقين العسكريين الباكستانيين، وسحب مبعوثي الدفاع الهنود من باكستان، وإغلاق معبر واغا-أتاري الحدودي، وإصدار أوامر لجميع الباكستانيين الحاصلين على تأشيرات سارية بمغادرة الهند في غضون أيام.

الانتقام الهندي وارد جداً

ومع ذلك، قال كوغلمان إن مثل هذه الإجراءات "قد تكون مقدمةً لأمرٍ أكبر". وجادل بأن "ردًا عسكريًا هنديًا انتقاميًا، في وقتٍ ما خلال الأيام المقبلة، احتمالٌ واردٌ جدًّا".

وتمثل هذه المواجهة معضلة بالنسبة لترامب، الذي تعهد خلال حملته الانتخابية الناجحة لولاية ثانية غير متتالية بالإشراف على عالم أكثر سلاما.

في أعقاب الاشتباك الذي وقع عام 2019 خلال إدارته الأولى، عرض ترامب التوسط بين الهند وباكستان. وبعد ست سنوات، ومع إشارة الولايات المتحدة مجددًا إلى "أن واشنطن لن تحاول عرقلة الهند إذا قررت شنّ ردّ فعلٍ فعّال ضد باكستان"،

قال كوغلمان إن ترامب قد يجد فرصةً هنا لتحويل الفوضى إلى هدوء، في الوقت الذي يكافح فيه لتهدئة الصراعات في أوروبا والشرق الأوسط.

يضيف كوغلمان: "نعلم أن ترامب يستمتع بفرص التفاوض، مما يشير إلى أن إدارته قد تكون مستعدة لتولي هذا الدور، على الرغم من كل ما يواجهها من تحديات خارجية". وأضاف: "ستكون هذه مفاوضات حساسة، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة وخطر التصعيد بين خصمين نوويين، ولكن من المرجح أن ترغب الإدارة في تولي دور الوسيط الخارجي، ربما بالتعاون مع بعض الأطراف الخليجية والتي أصبحت فاعلة في تهدئة الصراعات العالمية".

