شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي: قانون الثروة المعدنية سيحدث نقلة كبيرة وقطاع الطاقة أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين اجتماعا وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة، وذلك لمناقشة استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

وقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، التهنئة للنواب على إقرار قانون الثروة المعدنية مؤكدًا أنه سينقل البلد نقلة كبيرة، وأن صاحب الفضل في هذا المشروع كان وزارة البترول، لأنها كانت من الممكن أن تتمسك بعمل مشروع القانون، لكنها لم تكن لديها تلك النزعة، وأثرت التكامل بين المؤسسات.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية جاء من خلفية شديدة التخصص، وأن ملف الطاقة من الملفات المرتبطة بالأمن القومي بشكل مباشر.