شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب للنواب: نسعى لبناء الإنسان من خلال تعزيز الصحة وتنمية الوعى والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن خطة وزارة الشباب والرياضة لجذب الشباب إلى أنشطة مراكز الشباب.

ومن جانبه عقب اللواء حسين حنفى مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بأن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى بناء الإنسان المصرى من خلال تعزيز الصحة وتحسين أسلوب الحياة وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وتشجيع المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، كما تهدف إلى تطوير قطاع البطولة بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التى تقدمها الإدارات المركزية بالوزارة بالإضافة إلى أنشطة مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

ونوه أنه من ضمن هذه الأنشطة والمبادرات مهرجان ليالى ويهدف لجذب الشباب لممارسة الأنشطة المتنوعة بمراكز الشباب، وسباحة مراكز الشباب للمحافظات الحدودية ويهدف إلى اتساع قاعدة ممارسة السباحة داخل مراكز الشباب والاهتمام بأنشطة المحافظات الحدودية، وكأس الجمهورية الجديدة لشباب شمال سيناء النسخة الثالثة وهدفة هو الاهتمام بشباب شمال سيناء.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب آمال عبد الحميد، بشأن دور مراكز الشباب فى دعم السيدات ومنحهن دورات صناعية وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد جيهان رشوان مدير عام ريادة الأعمال، بأن مراكز الشباب تلعب دورًا محوريًا فى دعم السيدات وتمكينهن من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة حيث تعمل على تطوير البنية التحتية لتشمل قاعات مخصصة للتدريب الحرفى والمهنى وتزويدها بالأدوات والمعدات اللازمة لممارسة أنشطة عملية متنوعة مما يفتح المجال أمام السيدات لتعلم مهارات جديدة تدعم دخولهن سوق العمل، مما يساعد فى تحسين مستويات المعيشة ويشجع على إدارة مشاريع صغيرة.

واضافت انه من ضمن البرامج التى تقدمها الوزارة (ندوات تنمية الأسرة المصرية، ندوات العيادات الصديقة، معرض اندية الفتاه والمرأة، دعم أندية الفتاة والمرأة، ندوة التمكين الاقتصادى للمرأة تحت شعار الطريق إلى الاستقلالية، ورشة عمل السباكة الخفيفة للسيدات، البرنامج القيادى لتمكين الفتيات)، بالإضافة إلى ذلك تعمل مراكز الشباب على تعزيز روح التعاون والمشاركة بين السيدات، مما يساهم فى بناء شبكة قوية من الدعم بينهم.