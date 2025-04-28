وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره العُماني

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في منطقة الجبل الأخضر بسلطنة عُمان، اليوم، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وذلك خلال زيارته الرسمية للسلطنة.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وزار وزير الخارجية ووزير خارجية سلطنة عُمان، منفذ الربع الخالي الحدودي الرابط بين المملكة والسلطنة، واطلعا على التجهيزات الحديثة التي تشمل صالات إنهاء إجراءات المسافرين، إضافة إلى التسهيلات اللوجستية والإدارية لتيسير حركة العبور، التي تهدف لتعزيز الزيارات والتبادل التجاري وتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقين.