الهند قد تكون أول من يوقع اتفاقيات الرسوم مع أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن عدداً كبيراً من كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات «جيدة للغاية» لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً إلى أن الهند مرشحة لتكون من الدول الأولى التي توقع اتفاقاً تجارياً مع واشنطن.

وأوضح بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية أن «الهند ستكون صاحبة واحدة من أولى الاتفاقيات التجارية التي سنوقعها»، مضيفاً أن الولايات المتحدة أجرت أيضاً مفاوضات جوهرية للغاية مع اليابان، وأن المناقشات مع شركاء تجاريين آسيويين آخرين تسير على ما يرام.

وأشار الوزير في تصريحات لاحقة للصحفيين، بعد مقابلتين تلفزيونيتين، إلى أن أول اتفاق من هذا النوع قد يتم توقيعه خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير الخزانة الأميركي أن أحدث التحركات الصينية لإعفاء بعض السلع الأميركية من رسوم جمركية مضادة، تعكس رغبة بكين في تهدئة التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن واشنطن امتنعت عن التصعيد من خلال حظر تلك السلع.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، كشف بيسنت عن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «سينخرط بشكل وثيق» في الصفقات التجارية المفصلة مع كل من 15 إلى 18 شريكاً تجارياً مهماً، مشدداً على أهمية التوصل إلى اتفاقات مبدئية خلال الفترة القريبة المقبلة.