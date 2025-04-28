شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق ميناء "رجائي" الإيراني مع ارتفاع حصيلة القتلى والان نبدء بالتفاصيل

ميناء "رجائي" الإيراني

الدمام - شريف احمد - أعلنت إيران، اليوم الاثنين، إخماد الحريق في ميناء "رجائي"، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 65 شخصا على الأقل.وكانت ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم في أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 65 قتيلًا.وجاء ذلك وفق ما أفاد مسؤول المحافظة التي يقع فيها الميناء وسائل إعلام رسمية الاثنين.وقال محمد عاشوري محافظ هرمزكان في جنوب إيران: "وصلت حصيلة القتلى إلى 65 شخصا من جرّاءِ هذا الحادث المروع".وأوضح أن الحريق الذي نجم عن انفجار السبت لم يتم إخماده بالكامل بعد.