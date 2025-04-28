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إخماد حريق ميناء "رجائي" الإيراني مع ارتفاع حصيلة القتلى

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  • إخماد حريق ميناء "رجائي" الإيراني مع ارتفاع حصيلة القتلى 1/2
  • إخماد حريق ميناء "رجائي" الإيراني مع ارتفاع حصيلة القتلى 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق ميناء "رجائي" الإيراني مع ارتفاع حصيلة القتلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إيران، اليوم الاثنين، إخماد الحريق في ميناء "رجائي"، مع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 65 شخصا على الأقل.
وكانت ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم في أكبر ميناء تجاري في إيران إلى 65 قتيلًا.

ميناء "رجائي" الإيراني

وجاء ذلك وفق ما أفاد مسؤول المحافظة التي يقع فيها الميناء وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وقال محمد عاشوري محافظ هرمزكان في جنوب إيران: "وصلت حصيلة القتلى إلى 65 شخصا من جرّاءِ هذا الحادث المروع".
وأوضح أن الحريق الذي نجم عن انفجار السبت لم يتم إخماده بالكامل بعد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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