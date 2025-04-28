اضطراب في خدمة الإنترنت بالمغرب بسبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

تسبب الانقطاع الكبير للكهرباء في إسبانيا والبرتغال في اضطراب خدمة الإنترنت لدى شركة أورانج، إحدى شركات الاتصالات في المغرب، وفق ما أفادت في إعلان لزبائها.

وذكرت الشركة، وهي فرع لأورانج الفرنسية، “نحيطكم علماً أن اضطراب شبكة الإنترنت راجع إلى انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال، مما أثر على الروابط الدولية”.

ولم يصدر عن الشركتين المنافستين، اتصالات المغرب وإنوي، أي إعلان في هذا الصدد. كذلك لم تشر السلطات المغربية الى أي تأثير لانقطاع الكهرباء في الجارتين الإيبيريتين على المملكة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصر الإثنين احتمال حصول “اضطرابات في خدمة الإنترنت في الساعات القادمة، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي العام الذي مس إسبانيا و دولا أوروبية أخرى”. لكنها أضافت في بيان “مع ذلك، نود أن نطمئنكم الى أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لضمان استمرارية الخدمات لفترة زمنية محددة”.

انقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.

وتبذل الحكومة الإسبانية جهودا حثيثة لتحديد مصدر الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي. وفي البرتغال المجاورة، قالت شركة الكهرباء في بيان، إن شبه الجزيرة الإيبيرية بأكملها تأثرت بانقطاع الكهرباء، مضيفة أن الانقطاع حدث بحدود منتصف النهار.