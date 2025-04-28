وزارة الدفاع الهندية: نيودلهي توقّع صفقة لشراء 26 مقاتلة رافال فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، أن "نيودلهي وقّعت صفقة لشراء 26 مقاتلة رافال من باريس، على أن تتضمّن الصفقة التي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات طرازي المقعد الأوحد والمقعدين".

ولفت متحدث باسم الوزارة، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الى أنه "لقد وقّعنا صفقة لشراء 26 مقاتلة رافال".

يتألف أسطول الهند من الـ"رافال"، من دون احتساب الطائرات الأخيرة، من 36 مقاتلة من هذا الطراز، اشترتها نيودلهي في إطار تسريع عملية تحديث عتاد جيشها.

وكانت الحكومة الهندية أعلنت لأول مرة نيّتها شراء 26 مقاتلة رافال في العام 2023 خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لفرنسا بمناسبة العيد الوطني للبلاد.

ومن المتوقّع أن تزّود حاملات طائرات هندية الصنع بهذه المقاتلات التي تصنّعها شركة داسو الفرنسية، لتحل محل مقاتلات ميغ-29 كاي.