وزير الاقتصاد الاسرائيلي: إسرائيل تريد تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

اعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن إسرائيل اقترحت تعديل اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها قبل أربعة عقود مع الولايات المتحدة، في إطار سعيها لتجنب فرض رسوم جمركية من أقرب حلفائها.

وأوضح بركات لـ "رويترز" خلال مؤتمر بالقدس، أن اتفاقية التجارة المعدلة من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تبادل البيانات مما سيسمح بتعاون كبير. وذكر أن إسرائيل وافقت بالفعل على عدة طلبات، من بينها رفع الرسوم الجمركية على السلع الزراعية الأميركية.

ومعظم السلع الأميركية معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية الإسرائيلية بموجب اتفاقية تجارية أُبرمت عام 1985. والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وتشير بيانات التجارة الأميركية إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ نحو 37 مليار دولار في عام 2024.

وفي العام الماضي، حققت إسرائيل فائضا تجاريا قدره 7.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة.