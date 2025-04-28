شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإدارة المحلية بالنواب: وزارة البيئة توافق على استعادة 3000 شجرة لقنا والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب بشأن، التضرر من إزالة أشجار الحدائق العامة بمحافظة قنا، مما أدى إلى خلو المحافظة من الحدائق العامة، وإهدار المال العام نتيجة إعدام أكثر من نصف مليون شجرة مثمرة، تُقدّر قيمتها بمبلغ 50 مليون جنيه، حيث تم تركها عمدًا حتى تموت.

وقال ممثل عن وزارة البيئة إن هناك توجيهات من الوزيرة باستعادة 3000 شجرة إلى محافظة قنا، بناءً على طلب النائب.

وأضاف الجبلاوي أن وجود الأشجار في أي مكان ليس فقط من أجل المظهر الجمالي، بل إنها تساعد على تلطيف الجو وتقليل درجة الحرارة، كما تؤثر إيجابيًا على الحالة النفسية.

وأضاف أن الأشجار تساهم أيضًا في تقليل تلوث الهواء، قائلًا: “المواطن القناوي يريد أن يرى مظهرًا جماليًا وهواءً نقيًا".