الاب كرم خلال العشاء السنوي لابرشية جبل لبنان للارثوذكس في الشويفات: للتحلي بالمحبة والغيرة في الخدمة

أقام كاهن رعية الشويفات الأب الياس كرم ومجلس رعية ابرشية جبل لبنان للروم الارثوذكس حفل عشائها السنوي بعد غياب لسنوات، برعاية راعي الابرشية المطران سلوان موسي، وحضور الوزير السابق رمزي مشرفية، كهنة الرعايا المجاورة، فاعليات بلدية وحزبية وتربوية واجتماعية ومجالس عدد من الرعايا.

واكد الأب كرم، على "أهمية التحلي بالمحبة والغيرة في الخدمة"، موصية "الجميع بأن يكونوا نورا من نور الفصح في كل ما يصنعونه على صعيد الحياة الشخصية او الكنسية او العائلية او العامة".

وأشاد بـ"العطاء الذي يُقدم من دون منّة وبالدعم الذي تحصل عليه رعية الشويفات"، لافتاً الى أن "رعية الشويفات ستبقى جامعة لكافة أهالي مدينة الشويفات على مدى الايام والسنوات المقبلة، بمعزل عن مناسبة الانتخابات البلدية والاختيارية".

وأضاف "العالم يودع البابا فرنسيس، بابا الفقراء ومحاربة الفساد رحمه الله، على أمل قيام دولة تقف الى جانب الفقير وتتمكن من القضاء على الفساد".

ولفت الى ان "المشروع الذي سيتم إنجازه والمتعلق باستحداث باحة جديدة للاحتفالات والأفراح هو حاجة لاستيعاب المناسبات بشكل اكبر لجميع ابناء المدينة من دون استثناء".

وأعلن عن "تبرع مقدم من السيد ذيب الجردي لشراء جرس يقرع على الكهرباء لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل".