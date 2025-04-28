وزير خارجية البرازيل يدعو في اجتماع دول بريكس إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة

دعا وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس، الى "انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة". واكد فييرا خلال افتتاح اجتماعا لوزراء خارجية دول المجموعة في ريو دي جانيرو، الى انه "من الضروري ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن جميع الاسرى والمعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية".

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