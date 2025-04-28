عبدالله بعد لجنة الصحة العامة: لضرورة استكمال منظومة العمل الطبي والرعاية الطبية لاهلنا ومرضانا

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثلين عن الادارات المعنية.

ولفت عبد الله، بعد الجلسة، الى أن "لجنة الصحة النيابية اجتمعت على جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين الاول مقدم من فادي علامة والمتعلق بمحاولة معالجة ازمة الزملاء الصيادلة الذين تضررت صيدلياتهم كليا او جزئيا إبان العدوان الاسرائيلي وهؤلاء بالمئات".

وأشار الى أننا "هنا نتحدث عن عدد لا يقل عن 60 صيدلية تدمير كامل، وحوالي 400 صيدلية تدمير جزئي علامة قدم الاقتراح وتمت مناقشته مع كل الاعضاء بوجود نقيب الصيادلة واعتقد ان هناك تعميما بهذا الخصوص صدر عن وزير الصحة المهم ان لا يبقى هؤلاء الزملاء بدون عمل خصوصا انه لربما قد تتأخر عملية اعادة الإعمار".

وقال "أعطت اللجنة لنفسها أسبوعين لمعاودة مناقشة الاقتراح على قاعدة تسهيل اعادة الترخيص لهؤلاء في مكان آخر شرط الحفاظ على قانون المهنة اما الاقتراح الثاني الذي تمت مناقشته اليوم هو اقتراح مقدم من جيمي جبور يتعلق بأنصاف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في تعاونية موظفي الدولة وهناك قانون صدر سابقا يتضمن تسوية اوضاع الموظفين والاجراء العاملين في تعاونية موظفي الدولة".

أما الاقتراح الثالث، اوضح انه "هو اقتراح القانون الرامي إلى انشاء نقابة إلزامية لمهنة تقويم النطق فهذه المهنة اصبحت ضرورة ماسة لاستكمال منظومة العمل الطبي والرعاية الطبية لاهلنا ومرضانا وهذه المهنة اخذت أبعادا ضرورية اليوم في الممارسة الطبية اليومية".

وقال "ان في العالم او لبنان تدرس في الجامعة اللبنانية وفي عدد آخر من الجامعات ومشكورة وزارة الصحة بإعطاء نظام مزاولة المهنة لهؤلاء وإخضاعهم لامتحان كولوكيوم فأصبح من الضرورة بمكان ان تنظم هذه المهنة في اطار نقابي ملزم منعا للممارسات غير الشرعية لبعض الاشخاص الذين لا يملكون شهادات في هذا الموضوع وهذا يشكل خطرا على الناس".