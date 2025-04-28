أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه "هاجم في الشهر الأخير 50 هدفا في عموم لبنان"، زاعماً أن "هجماتنا في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديدا لنا".
وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأننا "سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالشهر الأخير 50 هدفا في عموم لبنان وسنمنع "حزب الله" من إعادة بناء نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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