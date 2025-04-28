الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بالشهر الأخير 50 هدفا في عموم لبنان وسنمنع "حزب الله" من إعادة بناء نفسه

أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه "هاجم في الشهر الأخير 50 هدفا في عموم لبنان"، زاعماً أن "هجماتنا في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديدا لنا".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأننا "سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه".