شركة الكهرباء الاسبانية: عودة التيار الكهربائي إلى مناطق عدة في شمال وجنوب وغرب إسبانيا

عاد التيار الكهربائي الى "مناطق عدة في شمال وجنوب وغرب" إسبانيا، وفق ما اعلنت شركة الكهرباء قبيل الساعة 15,00 توقيت غرينتش الاثنين، بعد انقطاع شامل شهدته البلاد منذ قرابة الساعة 10,30 توقيت غرينتش.

وذكرت شركة الكهرباء الإسبانية في بيان، إن "التيار عاد الى محطات الكهرباء في العديد من مناطق شمال وجنوب وغرب شبه الجزيرة"، لافتة الى أنها تعمل على تزويد البلاد كلها بالتيار "في شكل تدريجي".