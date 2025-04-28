عاد التيار الكهربائي الى "مناطق عدة في شمال وجنوب وغرب" إسبانيا، وفق ما اعلنت شركة الكهرباء قبيل الساعة 15,00 توقيت غرينتش الاثنين، بعد انقطاع شامل شهدته البلاد منذ قرابة الساعة 10,30 توقيت غرينتش.
وذكرت شركة الكهرباء الإسبانية في بيان، إن "التيار عاد الى محطات الكهرباء في العديد من مناطق شمال وجنوب وغرب شبه الجزيرة"، لافتة الى أنها تعمل على تزويد البلاد كلها بالتيار "في شكل تدريجي".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الكهرباء الاسبانية: عودة التيار الكهربائي إلى مناطق عدة في شمال وجنوب وغرب إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.