القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" بالبحر الأحمر وهدفا حيويا إسرائيلياً في عسقلان

أشارت القوات المسلحة اليمنية، الى أن "العدو الأميركي أقدم خلال الساعات الماضية على ارتكاب مجزرتين الأولى في صنعاء والثانية استهداف مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة شمال اليمن وأسفرت المجزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى".

ولفتت القوات، الى أنها "في إطار الرد على عدوانه ومجازره بحق المدنيين قامت باستهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية".

وذكرت أنه "كان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار الحاملة على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر".

وأكدت القوات، أنها "سوف تستمر في استهداف ومطاردة حاملة الطائرات وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على اليمن".

كذلك أعلنت أنه "في إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".