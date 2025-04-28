شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: إطلاق نظام جديد قريبا للتعاقد عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد إبراهيم، مسؤول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز بصدد إطلاق نظام يتيح للمواطنين التعاقد عن بُعد دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات الاتصالات، مؤكدًا أن جميع الخدمات ستصل إلى المنازل قريبًا.

وقال إبراهيم، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأثنين، إن القانون يعتمد بطاقة الرقم القومي كوثيقة إثبات أساسية في جميع التعاملات، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات متعددة لدعم ذوي الهمم، منها تخفيض 50% على جميع الأنظمة والخدمات مدى الحياة، وتوفير لغة الإشارة في مراكز خدمة العملاء، بالإضافة إلى تخصيص خدمة بلغة "برايل" لفاقدي البصر.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النائبتين سمر سالم ورشا أبو شقرة، حيث تناول طلب النائبة سمر سالم أهمية السماح باستخدام جواز السفر كوثيقة بديلة للرقم القومي في المعاملات داخل فروع شركات الاتصالات للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات للمغتربين يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما طالبت سمر سالم بوضع آلية واضحة للتعامل مع ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة داخل فروع شركات الاتصالات، مشددة على أهمية توفير خدمات مخصصة لهم أسوة بما هو معمول به في البنوك والمؤسسات الأخرى.

من جانبها، ناقشت النائبة رشا أبو شقرة، طلب إحاطة حول أهمية إنشاء شرائح هاتف محمول موحدة للقارة الأفريقية، مما يسهم في تعزيز التواصل بين دول القارة وتسهيل حركة الاتصالات للمواطنين.

وفي تعقيبه على هذا الطلب، أوضح المهندس محمد إبراهيم أن موضوع الشرائح الموحدة محل دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية