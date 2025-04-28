شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن عقد اجتماع مع لجنتي الطاقة والصناعة لبحث مشكلات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع نواب لجنتي الطاقة والبيئة، والصناعة بمجلس النواب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة كافة القضايا الهامة والعالقة في ملفي الطاقة والصناعة.

وأكد المهندس كريم بدوي، أن هناك علاقة تكاملية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا التوافق والإجماع الذي شهدته الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها من هيئة عامة لهيئة اقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لطلب النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي طالب بتحديد موعد لعقد اجتماع مشترك مع لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة، لعرض المشكلات المرتبطة بقطاع الطاقة والصناعة والتحديات التي تواجه الشركات العاملة فيهما.

وفي سياق متصل، اقترحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقد اجتماع تنسيقي بين وزارتي البترول والكهرباء، لمواجهة أزمة عدم سداد وزارة الكهرباء مستحقات الغاز الطبيعي المستلم من وزارة البترول، مؤكدة أن "من الصعب أن تتحمل وزارة البترول فاتورة ليست واجبة عليها، ولا يمكن أن تظل وزارة الكهرباء تحصل على الغاز دون سداد مستحقاته".

من ناحية أخرى، تساءل النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، عن الجدول الزمني لإنهاء دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن المواطنين يفاجأون بزيادات متكررة في أسعار الوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية، ويؤثر بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج المحلي.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة المشتركة: "المواطن يئن من كل شيء، حتى من سعر أنبوبة الغاز".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، والصناعة برئاسة محمد مصطفي السلاب، اليوم الأثنين، حول استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.