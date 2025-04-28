شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية يعتمد 4 أمناء جدد للمواطنة والتواصل السياسى والزراعة والتراث والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن لجنة اختيار القيادات تواصل اجتماعاتها لاختيار أمناء الأمانات المركزية للحزب، وأنها بعد العرض على د.عاصم الجزار رئيس الحزب تم الموافقة على اختيار كل من النائب عماد خليل لأمانة التواصل السياسي، والنائبة فريدة الشوباشي لأمانة المواطنة ود.محمد سليمان لأمانة الزراعة والرى والنائبة داليا السعدنى لأمانة التراث.



جاء القرار عقب اجتماع لجنة القيادات بكامل تشكيلها ورئيسها، للنظر في اختيار أمناء الأمانات المركزية المشكلة، وذلك بناء على معايير محددة وواضحة، منها الإطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشحين لهذه المهام، وجهودهم خلال الفترة الماضية.

النائب عماد خليل

النائبة فريدة الشوباشي

النائب عماد خليل