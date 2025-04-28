شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس طاقة النواب: "وزير البترول معندوش عُقد.. وتنسيق مع الكهرباء لعدم قطع التيار" والان مع تفاصيل الخبر

"وزير معندوش عقد .. يهمه المصلحة العامة"، هكذا أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بوزير البترول المهندس كريم بدوي، في إشارة للتكامل والتعاون مع مجلس النواب في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وأقره مجلس النواب اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، والصناعة برئاسة محمد مصطفي السلاب، اليوم الاثنين، حول استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

كما أشاد طلعت السويدي، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، مما ينعكس في طمأنه الحكومة بأنه لا انقطاع للكهرباء في الصيف.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي عقدت اليوم الاثنين، مثالا حيا على التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.