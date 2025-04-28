شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبى والان مع تفاصيل الخبر

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة للتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المجمع وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحلم الأفريقى.

وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المجمع، تناول الدور الذى يقوم به لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء كونه يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة لما يمتلكه من نخبة لأفضل الأطباء وأطقم التمريض والأجهزة والوسائل الطبية والتكنولوجية المتطورة فى جميع التخصصات.

وألقى اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن تلك الزيارة تأتى ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للنهوض بالسياحة العلاجية فى مصر والتعريف بالخدمات الطبية التى يقدمها المجمع ، مشيراً إلى العلاقات والروابط الراسخة التى تربط بين مصر وكافة الدول الأفريقية فى كافة المجالات.

كما تفقد الوفد عدد من الأقسام الطبية داخل المجمع للتعرف على منظومة العمل التى تدعم مستوى الرعاية الصحية وفقاً للأسس والمعايير العالمية . وفى ختام الزيارة عبر سفراء الدول الأفريقية عن تقديرهم لجهود القوات المسلحة فى جميع المجالات ، مؤكدين أن زياراتهم للمنشآت الطبية بالقوات المسلحة عكست مدى ما تتمتع به تلك المنشآت من مكانة مرموقة لتقديمها خدمة طبية فائقة التميز وفق رؤية مستنيرة للإستفادة من التطور العلمى المتلاحق بكافة التخصصات الطبية.