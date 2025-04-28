شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 60% من الغاز تذهب لتوليد الكهرباء ونستهدف 42% من الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، حرص الوزارة تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز علي أنشطة الإنتاج والاستشكاف، منوها إلي أن 60% من الغاز الطبيعي تذهب لتوليد الكهرباء لذا يتم العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة بما يخفف الحمل علي استهلاك الغاز من جانب، ودفع عجلة نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة من جانب آخر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، والصناعة برئاسة محمد مصطفي السلاب، اليوم الاثنين، حول استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن توفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثره على زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية.

وقال "بدوي" إن وزراة الكهرباء تبذل جهدا ملموسا في تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يخفف الحمل علي الغاز الطبيعي كوسيلة أولية لتوليد الكهرباء، وسط مستهدف بأن تصل نسبتها إلي حوالي 42% عام 2030، بما يمكن من تصدير كميات الغاز المستخدمة حاليا في توليد الكهرباء، و يوفر العملة الصعبة لمصر.

ونوه كريم بدوي، إلي عمل وزارة البترول أيضا علي تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، فضلا عن تعزيز التعاون الاقليمي لجذب الاستثنارات في مصر والمنطقة.

ولفت وزير البترول، إلي العمل علي خلق بيئة استثمارية جاذبة مع الحفاظ علي السلامة وكفاءه استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.