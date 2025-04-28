البيت الأبيض يعلّق على هدنة أعلنتها روسيا في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب يريد وقفا "دائما" لإطلاق النار في أوكرانيا وليس فقط هدنة مؤقتة على غرار تلك التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض "أعلن الرئيس بوضوح أنه يريد وقفا دائما لإطلاق النار. إذا كان متفائلا بإمكان الوصول إلى اتفاق، فإنه أيضا واقعي، وعلى الرئيسين (الروسي والأوكراني) الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذا الأمر".

وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس بوتين أمر بوقف إطلاق النار لثلاثة أيام من 8 إلى 10 مايو في إطار الأزمة الأوكرانية، تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال الكرملين "انطلاقا من اعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال الذكرى الثمانين ليوم النصر".

وأضاف أنه من 8 إلى 10 مايو "ستتوقف كل الأعمال القتالية".