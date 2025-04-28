انقاذ مهاجرين قبالة سواحل تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الاثنين، مصرع 8 مهاجرين وإنقاذ 29 آخرين من جنسيات مختلفة بما فيها دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر حادث غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لتونس.

وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي: إن عملية التدخل نفذتها فرق من خفر السواحل ومن جيش البحر «وتم انتشال 8 جثث تعود لمهاجرين من جنسيات مختلفة وانقاذ 29 آخرين». وأوضح أن الحادث وقع قبالة سواحل محافظة صفاقس.

وأكدت وزارة الدفاع التونسية ان حادث غرق وقع الأحد صباحاً.

وأوضح خفر السواحل في بيان: لاحقا تولت الحماية المدنية نقل 3 من الناجين إلى المستشفى الجامعي بصفاقس لتلقي الإسعافات الضرورية. هذا ولا تزال عمليات البحث والتمشيط متواصلة في عرض البحر.

وتمثل السواحل التونسية نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين غير القانونيين من الجنسيات التونسية ودول جنوب الصحراء، نحو السواحل الأوروبية.