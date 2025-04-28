"أ ف ب": إسبانيا تحتاج إلى ما بين 6 و10 ساعات لإعادة الكهرباء

قدّرت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا أن "الأمر سيستغرق ما بين ست وعشر ساعات لإعادة التيار بعد الانقطاع الشامل الذي أثر على شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها منذ الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش"، بحسب ما نقلت وكالة "أ ف ب".

وفي السياق، قال إدواردو برييتو، مدير العمليات في شبكة الكهرباء الإسبانية، "يمكننا الحديث عن تأخير يتراوح بين 6 و10 ساعات إذا سارت الأمور على ما يرام. وقد تم بالفعل إصلاح بعض نقاط الإمداد".

وكانت قد أفادت وكالة "فرانس برس"، عن توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا جراء انقطاع الكهرباء، بحسب ما ذكرت الشركة الوطنية الإسبانية.

هذا وشهدت إسبانيا والبرتغال وجزء من جنوب فرنسا الاثنين انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي لم يحدد سببه بعد أثر على ملايين الأشخاص، وفقا لمشغلي شبكات الكهرباء.

وقالت شركة "ريد إلكتريكا" الحكومية الإسبانية، "إنها تمكنت من إعادة التيار في شمال وجنوب البلاد. في حين أفادت شركة "رين" البرتغالية أن شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها، بما يشمل إسبانيا والبرتغال، تأثرت بالانقطاع، بالإضافة إلى جزء من فرنسا.