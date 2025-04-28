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"سانا": إدارة الأمن العام في درعا أطلقت حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون وجمع السلاح

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  • "سانا": إدارة الأمن العام في درعا أطلقت حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون وجمع السلاح 1/3
  • "سانا": إدارة الأمن العام في درعا أطلقت حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون وجمع السلاح 2/3
  • "سانا": إدارة الأمن العام في درعا أطلقت حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون وجمع السلاح 3/3

ذكرت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "بهدف ضبط الأمن وحصر السّلاح بيد الدّولة، أطلقت إدارة الأمن العام في محافظة درعا، حملةً أمنيّةً تستهدف الخارجين عن القانون والمتورّطين في جرائم الخطف والسّرقة، بالإضافة إلى جمع السّلاح المنتشر في منطقة اللجاة شمال شرق درعا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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