ذكرت "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا"، أنّ "بهدف ضبط الأمن وحصر السّلاح بيد الدّولة، أطلقت إدارة الأمن العام في محافظة درعا، حملةً أمنيّةً تستهدف الخارجين عن القانون والمتورّطين في جرائم الخطف والسّرقة، بالإضافة إلى جمع السّلاح المنتشر في منطقة اللجاة شمال شرق درعا".

كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": إدارة الأمن العام في درعا أطلقت حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون وجمع السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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