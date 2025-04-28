أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بانه لا توجد أي مؤشرات على أن انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال سببه هجوم إلكتروني,
ولفت كوستا في تصريح له، الى ان الجهود مستمرة لتحديد سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وإعادة التيار مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الأوروبي: لا توجد أي مؤشرات على أن انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال سببه هجوم إلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.