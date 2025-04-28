رئيس المجلس الأوروبي: لا توجد أي مؤشرات على أن انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال سببه هجوم إلكتروني

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بانه لا توجد أي مؤشرات على أن انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال سببه هجوم إلكتروني,

ولفت كوستا في تصريح له، الى ان الجهود مستمرة لتحديد سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وإعادة التيار مجددا.