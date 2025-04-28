نتانياهو يرفض مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة 5 سنوات مقابل الأسرى

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقترحا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة خمس سنوات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وفق مصدر سياسي وإعلام عبري الاثنين.

واوضح مصدر سياسي إسرائيلي لم يذكر اسمه، في تعميم على وسائل الإعلام العبرية: “بعض الدول العربية لديها أفكار، مثل وقف الحرب لمدة خمس سنوات". وتابع: "ليس هناك أي أمل في أن نوافق على هدنة مع حركة حماس تسمح لها”، وفق ادعائه، بـ”مواصلة حربها على إسرائيل بكثافة أكبر".

وعادة ما تصدر البيانات المنسوبة إلى مصدر سياسي عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكرت هيئة البث العبرية الاثنين: "أفادت تقارير أمس بأن مصادر في حماس قالت إن وفد الحركة بالدوحة والقاهرة اقترح رؤية شاملة تتعلق بوقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، وتبادل الاسرى دفعة واحدة".