القداس الأول في كنيسة مار نوهرا بعد انتهاء أعمال ترميمها

إحتفلت رعية مار نوهرا في سمار جبيل، بالقداس الأول في كنيسة مار نوهرا بعد انتهاء أعمال ترميمها وترأس راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله القداس وعاونه فيه خادم الرعية الخوري إيلي سعاده في حضور أبناء الرعية.

قبل القداس، أقيمت رتبة تبريك الأعمال حيث مسح المطران خيرالله باب الكنيسة والمذبح بالميرون ورش المياه المباركة.

ولفت المطران خيرالله، في عظته، الى أنني "أشعر بالاعتزاز ويكبر قلبي لأنني معكم اليوم في الأحد الجديد الذي يلي قيامة الرب يسوع المسيح لنحتفل معا مع الرسل وتوما بنوع خاص بقيامة الرب ونعلن إيماننا بالمسيح القائم من الموت".

ولفت الى أنه "في هذه المناسبة نجدد كنيسة مار نوهرا بحلتها الجديدة في الأحد الجديد، هي مناسبة ونعمة كبيرة من الله أعطانا اياها لكي نعرف فعلا كيف نعيش ايماننا وثباتنا وتمسكنا بايماننا بالرب، بحضوره معنا، بانتمائنا للكنيسة".

وتابع " بعد 50 سنة، نلتقي هنا، في سنة الرجاء، سنة يوبيلية مقدسة، أعلنها قداسة البابا فرنسيس للعالم كله ولكنيستنا، وهو الذي حمل لبنان وتاريخ لبنان ورسالته ودعوته التاريخية التي حملها بقلبه متل كل الباباوات الذين سبقوه لأنهم كانوا يعتبرون لبنان وطن رسالة، رسالة لكل بلدان العالم ولكل شعوب العالم".

وقال "اليوم، نحن كرعية مار نوهرا وكل الرعايا في المنطقة نحمل هم تجديد الكنيسة، نقول للبابا فرنسيس: نحن كنيسة سينودسية، كنيسة شعب الله، من المطران الى الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين من آباء وأمهات، وكل الملتزمين، نحن كنيسة سينودسية نسير معا لتحقيق ملكوت الله بين البشر وكلنا يحمل المسؤولية وأثبتنا أننا قادرون على ذلك".