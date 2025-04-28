"الريجي" ضبطت في تعلبايا كميات من المعسّل المزوّر

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، انها "تواصل عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة. وفي هذا الإطار، ضبط دوريات جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" كميات من المعسّل المزوّر، نتيجة عملية دهم في بلدة تعلبايا البقاعية. وسطِّر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص".

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