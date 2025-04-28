بلدية طرابلس: نواصل حملة إزالة المخالفات والتعديات في القبة وجبل محسن بمؤازرة أمنية

أعلنت بلدية طرابلس "أنّها تواصل حملة إزالة المخالفات والتّعدّيات على الأملاك العامّة والخاصّة في القبة وجبل محسن، بمؤازرة القوى الأمنيّة من درك ومخابرات الجيش اللّبناني، بتوجيه من رئيس البلديّة رياض يمق".
وأوضحت في بيان، أنّ "منذ الصّباح، قامت دوريّات الشّرطة وآليّات البلديّة بإزالة التّعدّيات عن الأرصفة والأملاك العامّة، شملت مخالفات كبيرة وصغيرة، وأزالت العوائق الباطونيّة والبلاستيكيّة عن الطّرقات".
وجدّد يمق تأكيده على "استمرار الحملة في مختلف الأسواق والمناطق"، داعيًا المخالفين والمعتدين على الأملاك الخاصّة أو العامّة إلى "إزالتها فورًا قبل إزالتها من قبل جرّافات البلديّة وتحطيم محتوياتها". وأشار إلى أنّ "البلديّة غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بها".
وشدّد على أنّ "الحملة ليست ضدّ الفقير أو ضدّ أبناء طرابلس، بل هي مطلب جميع مواطنيها بهدف تنظيم المدينة وإعادتها إلى سابق عهدها"، منوّهًا بـ"تعاون قوى الأمن الدّاخلي ومخابرات الجيش على مواكبتهم وتفانيهم وانضباطهم في العمل".
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