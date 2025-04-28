أعلن جهاز الإعلام والتّواصل في حزب "القوّات اللّبنانيّة"، أنّ "بعد تسعة أشهر من العمل الدّؤوب، أطلقت منطقة جبيل في "القوّات اللّبنانيّة" مشروعها النّموذجي للطّاقة في بلدة حاقل، وذلك بحضور مختار وأهالي البلدة، وممثلين عن الجهات المعنيّة".
وأوضح في بيان، أنّ "المشروع يهدف إلى استبدال المولّدات التّقليديّة بحقل متكامل للطّاقة الشّمسيّة، بما يُسهم في التّحوّل نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، ويخفّف العبء المالي عن أبناء البلدة"، مشيرًا إلى أنّ "المشروع ينفَّذ من خلال شراكة استراتيجيّة بين شركة "Solid Group" وجمعيّة "حاقل" الخيريّة، وبإشراف حوكمي شفّاف من قِبَل جمعيّة "مركز التّنمية والدّيمقراطيّة والحوكمة" (CDDG)، ليشكّل نموذجًا رياديًّا يُحتذى به في التّعاون المجتمعي لتحقيق التنمية المُستدامة".
وأشار الجهاز إلى أنّ "تأكيدًا على التزامها بتعزيز مشاريع التّنمية المحلّية، تسعى "القوّات اللّبنانيّة" إلى تعميم هذا النّموذج الناجح في بلدات أخرى ضمن قضاء جبيل تباعًا، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الطّاقة النّظيفة وتخفيف الأعباء الاقتصاديّة عن المواطنين".
كانت هذه تفاصيل خبر "القوات": منطقة جبيل في الحزب أطلقت مشروعها النموذجي للطاقة في بلدة حاقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.