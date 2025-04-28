"القوات": منطقة جبيل في الحزب أطلقت مشروعها النموذجي للطاقة في بلدة حاقل

أعلن جهاز الإعلام والتّواصل في حزب "القوّات اللّبنانيّة"، أنّ "بعد تسعة أشهر من العمل الدّؤوب، أطلقت منطقة جبيل في "القوّات اللّبنانيّة" مشروعها النّموذجي للطّاقة في بلدة حاقل، وذلك بحضور مختار وأهالي البلدة، وممثلين عن الجهات المعنيّة".

وأوضح في بيان، أنّ "المشروع يهدف إلى استبدال المولّدات التّقليديّة بحقل متكامل للطّاقة الشّمسيّة، بما يُسهم في التّحوّل نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، ويخفّف العبء المالي عن أبناء البلدة"، مشيرًا إلى أنّ "المشروع ينفَّذ من خلال شراكة استراتيجيّة بين شركة "Solid Group" وجمعيّة "حاقل" الخيريّة، وبإشراف حوكمي شفّاف من قِبَل جمعيّة "مركز التّنمية والدّيمقراطيّة والحوكمة" (CDDG)، ليشكّل نموذجًا رياديًّا يُحتذى به في التّعاون المجتمعي لتحقيق التنمية المُستدامة".

وأشار الجهاز إلى أنّ "تأكيدًا على التزامها بتعزيز مشاريع التّنمية المحلّية، تسعى "القوّات اللّبنانيّة" إلى تعميم هذا النّموذج الناجح في بلدات أخرى ضمن قضاء جبيل تباعًا، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الطّاقة النّظيفة وتخفيف الأعباء الاقتصاديّة عن المواطنين".