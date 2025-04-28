أحمد الحريري بحث مع هاني ولحود بالواقع الزراعي في لبنان وسُبل دعم المزارعين

زار الأمين العام لـ"تيّار المستقبل" أحمد الحريري، وزير الزّراعة نزار هاني، في مكتبه في الوزارة، يرافقه المنسّق العام للعلاقات العامّة في هيئة الرئاسة سامر حدارة، المنسّق العام للنّقابات العمالية ماجد سعيفان ومدير مكتب الأمين العام غسان كلش.

وتمّ خلال اللّقاء بحث الأوضاع العامة، والواقع الزراعي في كل لبنان، وسُبل دعم المزارعين.

كما زار أحمد الحريري والوفد المرافق، المدير العام لوزارة الزّراعة لويس لحود.