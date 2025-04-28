إعلان لائحة "حامات بلدتي" برئاسة نيكولا أيوب وعرض برنامجها الانتخابي

أعلنت لائحة "​حامات​ بلدتي" برئاسة نيكولا أيوب، برنامجها للانتخابات البلديّة والاختياريّة، في لقاء شعبي في حامات.

وأشار أيوب إلى "أنّنا نؤمن بأنّ البلديّة ليست مجرّد إدارة محليّة، بل هي القوّة الدّافعة وراء تطوير البلدة وتحقيق نهضتها. ما يميّز لائحتنا أنّها تعيد الثّقة والمحبّة والسّلام بين أبناء البلدة على المستوى المجتمعي. لهذا السّبب، نقدم هذا البرنامج الانتخابي الشّامل كخطّة عمل تعكس رؤيتنا الاستراتيجيّة ومشاريعنا الطّموحة، وخطواتنا التّنفيذيّة لحامات موحّدة ومتجدّدة".

وعرض للبرنامج الانتخابي للائحة، مشدّدًا على "انّنا نؤمن أنّ البلديّة ليست فقط إدارة خدمات، بل محرّك تنموي لتحقيق الاكتفاء الذّاتي وبناء مستقبل أفضل لحامات".

وأوضح أنّ "استراتيجيّتنا تقوم على: بلدية جامعة تضم الكل بعيدًا عن الانقسامات، إدارة شفافة من خلال رقمنة البلدية وتقارير مالية دورية ومساءلة فعلية، اقتصاد محلي مستدام من خلال دعم الزّراعة والتّعاونيات والمشاريع الصّغيرة لخلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بنية تحتية حديثة، مجتمع صحي ونشيط، مشاركة فعلية من خلال إشراك المغترب، الشباب، والنساء في القرار والعمل البلدي؛ وتطوير معالم حامات وتنظيم مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية على مدار السنة".

وضتمّ اللّاحئة إلى نيكولا أيوب: ماريان ضاهر، ربيع سعد، جورج كرم، فؤاد منصور، أمية القرعان، راجي حافظ زخريا، مارك أبي حنا، نادر عيسى، أمل حنا وديميتريا عيسى.