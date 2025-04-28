"النشرة": حادث سير تطور إلى إطلاق نار في حورتعلا ولا إصابات

ذكر مراسل "النشرة" في البقاع، أنّ "حادث سير وقع بين سيّارتَي شّابين من "آل المصري" في بلدة ​حورتعلا​ شرقي بعلبك، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون وقوع إصابات بشريّة".

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