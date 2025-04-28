جمعية "معًا نعيد البناء" نظمت لقاء الشباب الثاني بالتعاون مع ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات – كسارة

نظّمت جمعية "معًا نعيد البناء" هيئة الشباب وبالتعاون مع ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات – كسارة وبرعاية وزيرة البيئة تمارا الزين ممثلّة بالدكتورة كارلا خاطر لقاء الشباب الثاني، في رحاب هذه الثانوية والذي جمع طوال يوم كامل عددًا من الشباب من مختلف المناطق والجمعيات والمؤسسات التربوية. وكان على البرنامج ندوة، وحفل رسمي، وحلقات حوار وزيارات تطبيقية وتوصيات.

وبعد الندوة والحفل الرسمي توزع الشباب على حلقات حوار تولى إدارتها عدد من الأخصائيّين في علم البيئة، كما تولى عدد من الشباب تقديم خلاصة هذه الحلقات لتكون أساسًا للتوصيات.

وبعد الغداء المشترك قام المشاركون في اللقاء بزيارة بلدية زحله حيث استقبلهم رئيس البلدية أسعد زغيب مع عدد من أعضاء المجلس البلدي واطلعوا على المبنى البلدي واستعرضوا مع المهندس زغيب دور البلدية في حماية البيئة.

وكانت الزيارة الثانية لمعامل غاردينيا لصاحبها السيّد نقولا أبو فيصل حيث قدّم عدد من المسؤولين في المؤسسة عرضًا مفصلاً عن منتوجات غاردينيا وعن الاهتمام الخاص بالبيئة وبالسلامة العامة.

وشدد اللقاء، على "الاهتمام بالبيئة مسؤولية كل مواطن ومواطنة ومن واجب الأسرة أولاً والمؤسسات التربوية والمجتمع المحلي التنشئة على احترامها وعلى الالتزام بالفرز داخل المنازل".

كذلك أكد على "دعوة الدولة، وبخاصة وزارة البيئة، السعي لإصدار تشريعات ومنشورات وتعاميم واضحة بشأن البيئة لتعزيز التوعية، ودعوة وزارات الزراعة والصناعة والبيئة للتعاون فيما بينها من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وجمال الوطن|.

وتطرق الى "مطالبة الدولة بفرض العقوبات على مسبّبي التلوّث والضرر في المساحات الخضراء والتسبّب بالحرائق".