نواب بحثوا مع أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي بالوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية

عُقد في مجلس النّواب لقاء، جمع أعضاء من مجلس الشّيوخ الفرنسي: إتيان بلان، نائب رئيس مجلس الشيوخ لوي هيرفي، نائبة رئيس لجنة التّضامن مع الأقليّات في المجلس جيزيل جوردا، ولجنة الصّداقة النّيابيّة اللّبنانيّة الفرنسيّة برئاسة النّائب ميشال موسى، ولجنة الصّداقة النّيابيّة اللّبنانيّة مع الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة برئاسة النّائب سيمون أبي رميا، في حضور رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة النّائب فادي علامة.
وأشار موسى بعد الاجتماع، إلى "أنّنا اجتمعنا اليوم مع ممثّلين من مجلس الشّيوخ الفرنسي في لجنة الأقليّات في الشّرق الأوسط، وكان اللّقاء مهمًّا جدًّا تبادلنا خلاله كل الأفكار، وشرحنا الوضع الاقتصادي والسّياسي والاجتماعي في لبنان، والحرب الّتي يشنّها العدو الإسرائيلي بشكل دائم، والاعتداءات الّتي تقوم بها".
ولفت إلى "أنّنا نشكر فرنسا على المساعدة والوقوف إلى جانب لبنان، وعلى هذا التّبادل الّذي يحصل بين مجلس النّواب اللّبناني ومجلس النّواب الفرنسي ومجلس الشّيوخ الفرنسي"، موضحًا أنّهم "أخذوا فكرةً واضحةً اليوم من خلال الشّرح المقدّم من قبل النّواب اللّبنانيّين لمواضيعهم المختلفة".
وشدّد موسى على "أنّنا نعوّل كثيرًا على الدّور الفرنسي الّذي يتفهّم لبنان أكثر، ويعرف الدّاخل اللّبناني بشكل أكبر وبشكل تاريخي وبصداقة دائمة مع لبنان".
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