أشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الأسبق ​تمام سلام​، إلى أنّ "وسط ما يجري تكرارًا تداوله إعلاميًّا حول الصّلاحيّات التّنفيذيّة لمحافظ مدينة بيروت، بأنّ رئيس الحكومة الرّاحل صائب سلام هو الّذي اعتمد ذلك خشيةً من منافسة رئيس البلديّة السّني له في الزّعامة، وجب التّوضيح أنّ صلاحيّات محافظ بيروت التّنفيذيّة تمّ إقرارها بموجب مرسوم اشتراعي رقم 5 تاريخ 31/10/1952، وكان ذلك في زمن رئاسة خالد شهاب للحكومة وكميل شمعون رئيسًا للجمهوريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب تمام سلام: صلاحيات محافظ بيروت التنفيذية أُقرت بموجب مرسوم اشتراعي عام 1953 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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